StraitsLand (tribute Dire Straits) in concerto ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile per i fan dei Dire Straits: gli StraitsLand saranno in concerto all’Hai Bin il 25 marzo. Il live avrà inizio alle ore 22. Sarà l’occasione per immergersi nelle magiche atmosfere della band di Mark Knopfler.

I Dire Straits sono una delle band più iconiche della storia del rock mondiale dall’alto degli oltre 120 milioni di copie vendute nel mondo con nove album pubblicati di cui tre live. Il loro “Brothers in Arms”, contenente la celeberrima “Money for Nothing”, è stato uno dei primi dischi ad essere stampato su CD ed ha venduto più di 30 milioni di copie nel mondo risultando l’album best seller degli anni’80 nel Regno Unito.

Dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Mark Knopfler ha intrapreso la carriera solista pubblicando album di grande successo, l’ultimo dei quali “Down the Road Wherever” è uscito nel 2018. Tante anche le sue colonne sonore e collaborazioni con altri artisti.

Gli StraitsLand nascono come un progetto di un gruppo di musicisti esperti, provenienti ognuno da percorsi diversi, ma uniti dalla passione comune per la musica dei Dire Straits.?

Il loro live è un suggestivo viaggio musicale di circa due ore attraverso i brani più celebri della band britannica, partendo dal primo omonimo album del 1978 fino al loro ultimo lavoro discografico in studio “On Every Street” del 1991.

Il concerto degli StraitsLand è un tributo alla musica dei Dire Straits attraverso i loro brani più celebri, da “Money for Nothing” a “Tunnel of Love”, fino a “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms” e tanti altri. Gli StraitsLand sono: Andrea La Torre (Guitar, Vox), Marco Malandra (Sax, Keyboards), Fabio Petrella (Hammond, Keyboards), Stefano De Berardinis (guitar), Mirko Di Staso (Bass), Antonio Bragaglia (Drums).

Così Christian Di Cintio, gestore dell’Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Un’altra serata di grande musica. Questa volta celebreremo i Dire Straits, band che non ha bisogno di presentazioni avendo scalato le classifiche di tutto il mondo grazie al suo unico e inconfondibile sound. Saranno live da noi gli StraitsLand, che ripropongono fedelmente le sonorità di Mark Knopfler e soci”.

Ingresso con cena 25 € (escluso bevande). Menu “All you can eat”, cucina asiatica e italiana. Info e prenotazioni: 328.9328836, 085.4222828.