"Strada in Festa" si chiude con i Bisbetica Indù

Ultimo appuntamento con la rassegna "Strada in Festa" venerdì 25 settembre, dalle ore 21 in poi, lungo via dei Bastioni a Pescara, in pieno centro storico.

Si cena all'aperto o, semplicemente, si degusta un drink accompagnati dal repertorio musicale dei Bisbetica Indù (Marco Pizii alla voce e alla chitarra, Osvaldo Bianchi alle percussioni). Informazioni e prenotazione tavoli: 380/6463551.