Karaoke e divertimento con Stefano D'Alberto al Cafè Cantante di Silvi

Lo showman pescarese Stefano D'Alberto (foto) sarà di scena il prossimo sabato 19 febbraio al Cafè Cantante di Silvi Marina per una serata assolutamente imperdibile, denominata "Delirio Cafè". Live music e karaoke, ma anche tanta musica disco anni '70-'80-'90-'00 per ballare in allegria. Divertimento assicurato.

Non solo. Sarà possibile anche cenare nel locale scegliendo tra due differenti tipi di menu: pizza (20 euro) e ristorante (25 euro). L'evento si terrà nel rigido rispetto della normativa vigente anti Covid. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare uno dei seguenti numeri di telefono: 085/930559 e 393/1985901.