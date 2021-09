Stefano Cirilli Quartet a Spoltore per 'Jazz nel borgo'

Lo Stefano Cirilli Quartet sarà in concerto a Spoltore, venerdì 10 settembre, per 'Jazz nel borgo'. Nel centro storico, e per la precisione in piazza D'Albenzio, si esibiranno quattro giovani talenti formatisi al conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Si tratta di Stefano Cirilli (chitarra), Emanuele Continenza (contrabbasso), Andrea Ciaccio (batteria) e Paride Marzuoli (pianoforte).

Il gruppo si è già distinto per un'intensa attività concertistica con un repertorio molto suggestivo che spazia dallo swing fino alla bossa nova. Ingresso libero, sarà richiesto il green pass. Inizio alle ore 21. In caso di maltempo, il live si terrà alla Società Operaia di Mutuo Soccorso.

