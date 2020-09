Il clarinettista Stefano Bellante e la pianista Silvia Di Domenico suonano al conservatorio

La musica torna a far rivivere il conservatorio statale di musica “Luisa d'Annunzio”, che finalmente riapre al pubblico. Tutto pronto per una domenica musicale in compagnia dei maestri del conservatorio: l'11 ottobre appuntamento alle ore 18 con il clarinettista Stefano Bellante e la pianista Silvia Di Domenico.

Con il rispetto del protocollo anti-Covid potranno accedere nell’auditorium di viale Bovio non più di 76 spettatori rispetto a una capienza massima di 265 posti a sedere. Le prenotazioni si possono effettuare online, entrando nel sito Internet del conservatorio. Ingresso libero.