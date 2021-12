Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Star Collision (Muse tribute) al Loft 128 di Spoltore sabato 18 dicembre. Seguirà il dj set di Alessio Rulli. Ingresso dopo cena dalle ore 22.30 in poi con un addetto alla sicurezza che gestirà il flusso degli accessi. In scaletta i classici della band, dai primi album agli ultimi successi, portati in scena da Mirco Mastrodicasa, Marino Di Nino, Francesco Cetrullo, Emanuele Giorgetti e Matteo Piastrelloni.

Si ripercorrerà tutta la carriera della storica formazione inglese, conosciuta per il suo stile musicale molto eclettico, che raccoglie influenze di più generi come elettronica e rock progressivo, spesso segnati da una vena sinfonica e orchestrale. Si raccomanda la prenotazione al numero di telefono 393/9779688.