Spoltore Ensemble 2024: il programma della nuova edizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Spoltore

Torna Spoltore Ensemble 2024, giunto alla 42esima edizione. Dal 14 al 18 agosto la città di Spoltore è pronta ad accogliere un ricco parterre di ospiti illustri che animeranno l’evento con performance di altissimo livello. Tra gli artisti in programma si annoverano il celebre trombettista Fabrizio Bosso, l'attore e comico Francesco Paolantoni, il talentuoso attore Sebastiano Somma, il pianista Michele Di Toro, l'acclamata Orchestra Sinfonica Abruzzese e l'eclettico Alberto Caiazza.

«Siamo orgogliosi di celebrare anche per il 2024 l’ormai tradizionale appuntamento con lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 42esima edizione, - spiega il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli - un evento che ogni anno arricchisce la nostra comunità con momenti di grande cultura e spettacolo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e invito tutti a partecipare per vivere insieme un'esperienza indimenticabile».

Per il direttore artistico della manifestazione, Giuliano Mazzoccante, «Lo Spoltore Ensemble rappresenta una fusione unica di arte, musica e teatro, un vero e proprio festival delle emozioni. Quest'anno abbiamo voluto puntare su un programma variegato e di qualità, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di regalare serate all'insegna della bellezza e del divertimento».

L'edizione di quest'anno promette di essere una delle più memorabili, con eventi che spaziano dalle esibizioni musicali ai monologhi teatrali, passando per performance comiche e concerti sinfonici. Un'occasione unica per riscoprire la bellezza delle arti performative e per trascorrere serate estive all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.

Per maggiori informazioni sul programma e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dello Spoltore Ensemble (www.spoltorensembleofficial.it) e seguire i relativi canali social.

Di seguito il programma degli eventi con i relativi ospiti (il programma potrebbe subire variazioni).

Mercoledì 14 agosto:

quartetto di sassofoni accademia

gala di stelle danzanti - Spettacolo di danza classica e contemporanea con i primi ballerini dei più famosi teatri nazionali e internazionali.

Michele Di toro trio, omaggio a Michel Petrucciani

Giovedì 15 agosto:

The heart of the harp

We wonder – Fabrizio Bosso quartet

Crazy stompin’club

Salhara – dj set e sax

Alberto Caiazza – spettacolo di cabaret

Venerdì 16 agosto:

Diesduo

Salotto Paolantoni – Francesco Paolantoni con Arduino Speranza

Giacomo Rasetti, spettacolo di cabaret

Claudio Filippini quartet

Sabato 17 agosto:

Triverse, trio jazz

Sebastiano Somma – tra teatro e musica, storie racconti, aneddoti, della vita di Lucio Battisti e Lucio Dalla

Scanzonati, Stefano Marchese jazz quartet

I 4 santi show e Max Elia, spettacolo di cabaret

Domenica 18 agosto

Tributo a Edith Piaf

Isa- orchestra sinfonica abruzzese, Rhapsody in blue

The Fuzzy dice orchestra

Tanti spettacoli per bambini e famiglie.