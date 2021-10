La festa di Lettomanoppello ospita l'ultimo live estivo degli Spirito di Vino (Zucchero tribute)

Ultimo concerto per il tour estivo 2021 degli Spirito di Vino, tribute band abruzzese di Zucchero capitanata da Gianni Freschi. Il live si terrà a Lettomanoppello martedì 5 ottobre per la tradizionale festa del paese e vedrà sul palco tutta la formazione al completo.

Grandi novità aspettano il pubblico degli Spirito di Vino per questo inverno, ma prima di Natale il gruppo non tornerà a esibirsi. Quella di Lettomanoppello sarà dunque l'occasione per salutare insieme la fine di un'estate che per la band si è rivelata bella e impegnativa. Appuntamento a partire dalle ore 21, con ingresso gratuito.