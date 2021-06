Solstizio d'Estatica con 'Acustica' al porto turistico insieme a Setak, Terzacorsia e Tati Valle

Solstizio d'Estatica con 'Acustica' sabato 19 giugno. Si tratta del primo concerto dal vivo in arena, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, che sarà possibile seguire anche in “live streaming” sui social del porto turistico 'Marina di Pescara' e di Estatica. In scena tanti artisti che hanno già partecipato nelle passate edizioni, in un seducente set unplugged di musica che spazierà dal blues al soul, dalla samba al reggae.

Appuntamento dalle ore 19:30 fino al tramonto. I musicisti saranno al centro della scena con lo scopo di dare un vero segnale di ripartenza al settore dello spettacolo, da troppo tempo fermo. Si esibiranno Dago Red, Setak, Tati Valle, Terzacorsia (Gianluca Di Febo e Giuseppe Cantoli), Laboratorio Musica Globale trio (con Pino Petraccia e i maestri Marco Felicioni e Giacomo Salario), Magadog e Sacripante13.

Prenotazione obbligatoria. Prevendite sul circuito Ciaotickets.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...