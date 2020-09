Singing in the streets “reloaded”, il programma di venerdì 18 settembre

Al via Singing in the streets “reloaded”, con il programma di venerdì 18 settembre che comprende i concerti di ConsPe Jazz 5et e Ciao Lucio. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Il ConsPe Jazz 5et è formato da:

Fabio Della Cuna al sax

Miriana Faieta alla voce

Marco Marcelletti al piano

Michelangelo Brandimarte al basso

Luca Di Muzio alla batteria

I Ciao Lucio, invece, tribute band di Lucio Dalla, sono composti da: