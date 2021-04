Slittano ancora i Simple Minds a Pescara, tutto rinviato al 2022

Slitta ancora, come prevedibile, il concerto dei Simple Minds a Pescara: tutto rinviato al 2022 dopo l'annuncio che è stato riprogrammato per il prossimo anno il tour della band scozzese in Italia. La nuova data, confermata sempre al teatro D’Annunzio, si terrà il 14 luglio del prossimo anno nell’ambito del Pescara Jazz & Songs.

Il concerto, inizialmente previsto nel 2020, era stato spostato al 15 luglio 2021 e ora è saltato ancora a causa del protrarsi delle restrizioni da Covid-19. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova tappa. La prevendita è aperta sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Ciaotickets: poltronissima numerata 70 euro + diritti di prevendita, poltrona numerata 60 euro + diritti di prevendita, gradinata non numerata 45 euro + diritti di prevendita.

Info: www.besteventi.it - info@entemanifestazionipescaresi.com.