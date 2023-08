Simone Pavone in concerto allo stabilimento balneare Stella Marina per “Cultura al sole”

Oltre 50 eventi in cartellone con protagonisti più di 100 tra artisti, autori ed operatori culturali, e circa 25 stabilimenti balneari del litorale pescarese coinvolti: sono i numeri di “Cultura al Sole”, rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara in collaborazione con la Rete civica “Pescara Legge” e coordinata dall'Endas Abruzzo in sinergia con tante realtà dell’associazionismo pescarese, in particolare con l’associazione Formart.

Venerdì 25 agosto dalle ore 10 alle ore 19, nello stabilimento balneare Stella Marina, gli allievi dell’associazione artistico culturale Kalós di Torrevecchia Teatina esporranno i loro dipinti all’interno della mostra “Ars omnia vincit” e si esibiranno in una performance teatrale su testi ispirati al mare. Ingresso libero.

A seguire, dalle ore 19 alle ore 20, ci sarà l’esibizione musicale “Viaggio nella musica moderna del 900” con Simone Pavone. Il concerto nasce come prosecuzione del libro “Dal blues a noi. Un viaggio attraverso la musica del Novecento e i suoi protagonisti” (Zip Editore). Il programma prevede, tra gli altri, brani di Robert Johnson, Duke Ellington, Glenn Miller, Chuck Berry, Elvis Presley, Beatles ed anche alcuni inediti dello stesso Pavone pubblicati nel suo ultimo album “L’amore che ci metti”.

"Cultura al Sole", che andrà avanti fino alla metà di settembre, prevede all’interno del suo ricco programma appuntamenti musicali e teatrali, mostre fotografiche e di pittura, presentazione di libri ed altri eventi artistici “con l’obiettivo di sperimentare nuovi approcci alla fruizione della cultura”, ha spiegato il presidente dell’Endas Abruzzo Simone D’Angelo, “portandola anche in contesti di svago e relax, come per l’appunto la spiaggia”.