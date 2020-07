Simone Pavone, nuovo spettacolo e nuova canzone con Andrea Zanni di Zocca

Nuova canzone e nuovo spettacolo per Simone Pavone. Lunedì 3 agosto l'artista abruzzese e Fabrizio Fasciani saranno in concerto sul Pontile Maastricht nell'ambito del cartellone estivo del Comune di Montesilvano. La rappresentazione si chiama "Musica d'autore - la forza della parola" e inizierà alle ore 21.

"Il nostro nuovo spettacolo è un omaggio ai grandi autori italiani, i cosiddetti "parolieri" - spiegano - Vorremmo accendere un faro sulla parte letteraria della musica e sottolineare la valenza poetica di grandi artisti che in molti casi non sono molto conosciuti dall'opinione pubblica. La tipologia del concerto e la location sono stimolanti, il fatto che non ci sia un pubblico seduto può generare una sensazione strana ma allo stesso tempo può farci sentire come dei viaggiatori".