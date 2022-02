Simona Molinari in concerto a Pescara

Simona Molinari sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara il 7 maggio alle ore 21 nell'ambito del suo nuovo tour teatrale. Organizza Best Eventi. Biglietti disponibili su Ticketone e Ciaotickets. Per informazioni: 085.9047726, sito Internet www.besteventi.it. L'artista aquilana sta intanto per pubblicare il suo nuovo album:

«Tra qualche giorno - ha annunciato sui social - entro in studio con una squadra di musicisti eccezionali per tirar giù note e poesia. Devo dire grazie a un mucchio di persone».

A proposito dei suoi nuovi spettacoli live, la Molinari ha parlato di «concerti in cui vi racconterò con la musica il disco che uscirà in primavera. Nuovi suoni, nuovi argomenti, nuovo mondo, nuovi compagni di squadra ma stesso amore di sempre. Si ricomincia a camminare… se vi va, si fa un nuovo pezzo di strada insieme».

Da alcune settimane è on air il singolo “Tempo da consumare”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e con un videoclip visibile sul canale YouTube dell'artista. "Tempo da consumare" è «un brano intimo in cui rifletto sulla meravigliosa complessità dell’essere umano... Perché ci sono sostanzialmente due modi per scegliere come vivere: conservare i ricordi e farne tesoro, consumando il tempo, oppure farsi sovrastare dalla nostalgia e continuare a guardarsi indietro, facendosi consumare dal tempo. Nessuno dei due è il modo giusto, è semplicemente la vita. E, in fondo, siamo semplicemente noi».

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da Simona Molinari nel corso degli anni ricordiamo il “Premio Lunezia Jazz d’autore 2010” per il brano “Amore a prima vista”, già disco d’oro per le 35.000 copie vendute, che le fu consegnato nel mese di luglio ad Aulla (Ms). Il singolo vantava la prestigiosa collaborazione di Ornella Vanoni: «Quando Ornella mi ha detto che avrebbe registrato il mio brano sapevo che nessuno meglio di lei avrebbe potuto farlo - raccontò all'epoca la Molinari - Per quanto mi riguarda, quello con Ornella dal punto di vista musicale è stato un amore a prima vista, e infatti è proprio questo il titolo della canzone. Alcune volte nella vita ci si trova agli sgoccioli di un rapporto consumato dal tempo, ed è facile incappare in un amore a prima vista. Un incontro breve ma intenso, come se fosse un sogno che ridà vita e un pizzico di incoscienza a un cuore che aveva smesso di battere».