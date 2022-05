Conto alla rovescia per Simona Molinari al teatro Massimo, biglietti ancora disponibili

Conto alla rovescia per il concerto di Simona Molinari al teatro Massimo, biglietti ancora disponibili. Fresca della pubblicazione del nuovo album “Petali”, uscito il 1° aprile, la cantante aquilana continua la sua serie di esibizioni nei club e nei teatri italiani, tra cui quella in programma sabato 7 maggio alle ore 21:30 a Pescara, per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022 che si prevede ricco di impegni per l’artista.

Quella sul palco sarà una Simona Molinari nuova, tornata sulla scena dopo un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata ad esplorare nuovi mondi musicali e ad esprimere se stessa in maniera più intima, senza sovrastrutture. I biglietti per il live nella nostra città, organizzato dall'agenzia Best Eventi, sono acquistabili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (sia online sia nei punti vendita): platea primo settore 40,25 euro – platea secondo settore 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.