Simona Capozucco in concerto a Montesilvano (Largo Venezuela)

Giovedì 1° luglio alle ore 21,30 partono a Montesilvano i “Concerti sotto le stelle”, con i docenti della Scuola civica di musica e teatro e con artisti affermati nel panorama nazionale. L’ingresso è gratuito. Ad aprire il cartellone degli eventi della Scuola civica di musica sarà la vocalist Simona Capozucco, accompagnata dal pianista Arcangelo Trabucco: i due proporranno “Jobim’s Fairytales”, musica bossa nova e popolare brasiliana con le più celebri canzoni di Antonio Carlos Jobim, conosciuto nel suo paese semplicemente come “O Maestro”.

Tra i brani che potremo ascoltare figurano Garota de Ipanema, Desafinado, Samba de Uma Nota e altri frutto di collaborazioni importanti tra il compositore brasiliano Jobim, Vinicius de Moraes e Frank Sinatra. Nella stessa serata salirà sul palco di Largo Venezuela anche The Weawers Trio in Contemporary, Fusion and world music con Roberto De Grandis al flauto, Peppe Nicola Sirolli alla fisarmonica e Daniela Renzetti alla batteria.

