Shade in concerto al teatro del mare di Montesilvano

Shade sarà in concerto con il suo "Summer Tour" il 6 agosto al teatro del mare di Montesilvano. Il rapper vanta due grandi hits incise con Federica Carta: “Senza farlo apposta” e “Irraggiungibile”. Il video di quest'ultima canzone è un ironico omaggio al film musical vincitore di 6 premi Oscar "La La Land".

“Irraggiungibile”, che è stato un vero e proprio tormentone, ha raggiunto il triplo platino per le vendite e, per 10 settimane consecutive, è stato nella Top 10 di Spotify. L'ultimo album pubblicato da Shade è “Truman”. Gli ultimi singoli rilasciati dall'artista sono "La hit dell'estate" (2019), "Allora ciao" (2020), "Autostop" (2020) e "In un'ora" (2021).

"Truman" è uno show tutto da ascoltare dove le parti musicali si alternano a parti recitate che collegano un pezzo all’altro. Ogni canzone del disco rappresenta uno stato d’animo differente, da quella più divertente e scanzonata a quella più cupa e introspettiva. Rispettando sempre la verità e la coerenza dell’artista fino a oggi. È un album che punta all’autenticità in mondo di canzoni che inneggiano solo l’apparenza materiale. Ed è per questo è stato scelto il titolo: Truman, sia per il gioco di parole true (vero) e man (uomo), sia come riferimento al film "Truman Show".

All’interno dell’album anche i tormentoni autoironici e semi seri che hanno dominato le classifiche e hanno raccolto oltre 150 milioni di visualizzazioni per i rispettivi video e oltre 60 milioni di streaming: “Bene ma non benissimo”, doppio disco di Platino per le vendite, a cui è seguita la succitata hit “Irraggiungibile” e, infine, “Amore a prima insta”, certificato Oro. Con questi pezzi Shade si conferma uno dei più giovani hit maker del momento. Montesilvano lo attende.