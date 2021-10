"Setak a Teatro", appuntamento a Pescara con il cantautore pennese

Di ritorno dal Teatro Ariston di Sanremo, dove si è esibito nell’ambito del Premio Tenco 2021, il cantautore pennese Setak sarà a Pescara mercoledì 1° dicembre per un concerto al teatro Massimo. Ospite della serata sarà Mimmo Locasciulli. In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo, Setak proporrà i brani dei suoi due album, 'Alestalé' (2021) e 'Blusanza' (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza.

«Non vedo l’ora di portare le mie canzoni a teatro – dice Setak – Le luci e il silenzio che nascono in questi luoghi rappresentano la cornice ideale per ciò che racconto. Ringrazio la Spray Records per avermi invitato a suonare a Pescara, vi prometto che sarà una festa indimenticabile».