Doppio appuntamento a Pianella con Setak e le sue "Canzoni a fondo perduto"

Doppio appuntamento a Pianella con il chitarrista e cantautore abruzzese Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi: dopo il sold out del concerto del 25 settembre, il Palco Gran Sasso dell'Accademia teatrale Arotron si prepara al bis. Appuntamento sabato 1° ottobre. In entrambe le occasioni i live inizieranno alle ore 18.

"Canzoni a fondo perduto" consisterà in un suggestivo concerto acustico al tramonto, al termine del quale verrà servito un aperitivo con una piccola degustazione di prodotti del territorio abruzzese. Ingresso con tesseramento associativo e donazione libera. Posti limitati, è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 345/5411135.

In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo, Setak proporrà i brani dei suoi due album, "Alestalé" (2021) e "Blusanza" (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza. Sul palco con Setak ci sarà Nazareno Pomponi alle tastiere.

Arotron sceglie la formula "donazione libera" per sensibilizzare gli spettatori sul lavoro di preparazione e di selezione delle proposte artistiche che una piccola realtà culturale come la nostra vuole offrire alla comunità. A seconda della proposta si consiglierà una soglia minima di donazione (valutando che la tessera associativa è obbligatoria e avrà un prezzo contenuto di 5 euro in coincidenza degli spettacoli a donazione), in modo da dare la possibilità di donare in base all'appagamento artistico (si donerà solo a fine spettacolo) e alle possibilità economiche dello spettatore.