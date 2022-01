La musica italiana più bella di sempre con gli Scena Muta al Loft 128

Venerdì 7 gennaio, a partire dalle ore 21, gli Scena Muta si esibiranno dal vivo al Loft 128 di Spoltore per una serata assolutamente da non perdere. In scaletta la musica italiana più bella di sempre. Arrangiamenti contemporanei e vintage al contempo, chitarre, percussioni e cori sono gli ingredienti di un live dal sapore tutto italiano. In particolare, gli Scena Muta rileggono a modo loro, e in chiave acustica, i più grandi successi di sempre.

Intanto è uscito il primo inedito degli Scena Muta. Il pezzo si intitola “Che strano lunedì” ed è stato scritto dal cantante Leo Cagnetta, mentre le musiche e la produzione sono del chitarrista Flavio De Carolis. Completano la formazione Ivan Tinari alla chitarra e Lucio Ciampagna alle percussioni elettroniche. Il brano, ascoltabile su Spotify e in tutte le piattaforme digitali di streaming, presenta sonorità vintage con forti contaminazioni moderne. Un omaggio alla vita, all’amore e alla spensieratezza, punti cardine della filosofia “Scena Muta”.

La copertina contiene una citazione ai lavori fotografici di Peter Boettcher: uno scatto “geometrico” e dal forte impatto visivo. Nelle prossime settimane, invece, uscirà il video di “Che strano lunedì”. Insomma gli Scena Muta, band pescarese già nota per le sue esperienze musicali nei locali della zona con un repertorio a base di cover, sono pronti a stupirci ancora con la loro arte e la loro innegabile verve.

Ricordiamo, infine, che durante il lockdown del 2020 gli Scena Muta avevano deciso di regalare un messaggio di speranza, realizzando un video al quale avevano partecipato molte persone. La canzone prescelta era "Che sarà" dei Ricchi e Poveri. Cagnetta, De Carolis, Ciampagna e Tinari si erano alternati nelle immagini con altra gente che mostrava cartelli recanti la scritta "Andrà tutto bene". L'obiettivo, ovviamente, era di infondere coraggio in un momento così difficile. Ma ora, finalmente, è tempo di tornare ai concerti "in presenza".