I Santi Francesi in concerto gratuito nella notte di San Lorenzo a Montesilvano

La musica dei Santi Francesi animerà la magica notte di San Lorenzo al teatro del mare di Montesilvano.

Il tour estivo del duo hard-pop di Ivrea, composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso), arriverà il 10 agosto in città per portare in scena i brani più iconici, tra cui “L’amore in bocca”, ultimo successo in gara al festival di Sanremo 2024.

Il concerto dei Santi Francesi è a ingresso gratuito e rientra nel cartellone degli eventi dell’estate di Montesilvano.