Samuel dei Subsonica all'Area Jova Beach di Montesilvano per la sera di Ferragosto

Indirizzo non disponibile

Appuntamento imperdibile a Montesilvano per la sera di ferragosto: in spiaggia, nell’area dell’ex Jova, arriverà Samuel, leader e cantante dei Subsonica. Ingresso libero. L'artista ha pubblicato l'ultimo album solista, “Brigatabianca”, non molto tempo fa. Il disco contiene, tra gli altri, anche il brano “Quella sera”, che il suo autore descrive così:

"Per me è una canzone importante, è il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata. A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza. Poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele".

"E invece", un'altra canzone del cd, è stata realizzata in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale statunitense The Lumineers. Caratterizzata dal sound accattivante di chitarre acustiche e battiti di mani, racconta di un amore di quelli che si sfiorano a vicenda, fra rimpianti, ricordi e una piacevole nostalgia.

Così Samuel ne racconta la genesi: «"E invece" è un brano che non assomiglia a niente, è un brano estemporaneo. A qualche mese dall’uscita di “Brigatabianca” ho ricominciato a scrivere e ho trovato, fra le pagine degli appunti che avevo, questa canzone che racconta di un’attesa e di un bisogno di rivivere sensazioni e immagini di leggerezza. È una canzone legata a quell’amore che vedi passare tutti i giorni davanti, e a cui non riesci a confidare quello che provi. Durante un pomeriggio trascorso insieme al Golfo Mistico, Jeremiah Fraites ascolta questo brano e se ne appassiona. Decidiamo di produrlo insieme, e nasce una canzone spassionata leggera che ha l’ambizione di non avere ambizioni, e che vuole regalare un momento di leggerezza e di malinconia a chi l’ascolta».