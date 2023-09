Ron Carter, Gianluca Guidi, Carola Puddu e Richard Galliano tra i concerti della società del teatro e della musica

Anche la stagione concertistica 2023/24 della società del teatro e della musica "Luigi Barbara", al via tra un mese, si presenta ricca di appuntamenti. Mercoledì 11 ottobre, al teatro Massimo di Pescara, il Balletto di Roma presenterà "Il Lago Dei Cigni ovvero il canto", firmato dal coreografo Fabrizio Monteverde con musiche di Ciajkovskij: protagonista la nuova stella del Balletto italiano Carola Puddu, che la scorsa stagione aveva portato con straordinario successo nella nostra città Romeo e Giulietta. Venerdì 13 ottobre si esibirà poi l'Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (direttore Paolo Paroni, pianista Leonora Armellini), che eseguirà il Concerto in la min di Robert Schumann e la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig Van Beethoven.

In novembre, la 23a edizione di Jazz 'n Fall che avrà come protagonista uno dei giganti della storia del jazz Ron Carter con il suo Foursight, quartetto che comprende musicisti di assoluto livello come Renée Rosnes al pianoforte, Jimmy Greene ai sassofoni e Payton Crossley alla batteria. Si esibiranno inoltre lo straordinario Richard Galliano con il suo nuovo programma “Pasion Galliano" e il Chris Potter Circuits, trio formato dal sassofonista insieme a due tra le personalità più interessanti della nuova scena jazz statunitense vale a dire James Francies al pianoforte e Eric Harland alla batteria.

La stagione ha in programma 26 spettacoli e proporrà poi fino al 5 aprile solisti del calibro di Anna Kravtchenko, Ana Vidovic, Javier Comesana, Santiago Canon Valencia, Ying Li e altri che si esibiranno con le orchestre. Come di consueto, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” rivolge anche una particolare attenzione a giovani musicisti di sicuro talento e già affermati a livello internazionale, musicisti vincitori di concorsi prestigiosi come tra gli altri la violinista Clarissa Bevilacqua e i pianisti Tommaso Boggian e Gabriele Strata.

Per le Orchestre, I Solisti Aquilani con Giuliano Carmignola e Daniele Orlando al violino, la Croatian Chamber Orchestra con Andrea Oliva al flauto, e l'Orchestra Filharmonie di Firenze con Enrico Bronzi al violoncello. Tra i progetti speciali segnaliamo Gianluca Guidi, che proporrà lo spettacolo “Sinatra: The Man And His Music”, Melania Giglio in “Edith Piaf: L'Usignolo non canta più” e il progetto multimediale “Non ci resta che ridere: la commedia americana da Buster Keaton a Woody Allen" della formazione guidata da Mauro Campobasso, Mauro Manzoni e Walter Paoli.

Ad affiancare la stagione musicale, poi, ci sarà la rassegna "Millennials", curata da Massimo Magri e pensata per valorizzare le giovani eccellenze dei conservatori e delle accademie italiane e per offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi. La rassegna si svolgerà all'auditorium Cerulli - Casa delle Arti di Via Verrotti. È attiva anche l’infoline dedicata al numero 375/7420898, senza contare il consueto sito Internet www.socteatromusica.