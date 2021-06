Rolltrip e Marino Di Nino al Loft 128 di Spoltore

Il duo voce e chitarra composto da Rolltrip (foto) e Marino Di Nino si esibirà domenica 6 giugno al Loft 128 di Spoltore.

In scaletta successi italiani, grandi classici e le hit del momento. Un vero e proprio mash up in chiave acustica sulle note di Mina, Negramaro, Mannarino, Maneskin e tanti altri, che verranno portati sul palco in un'unica sera.

Raccomandata la prenotazione obbligatoria, così come l'utilizzo della mascherina. Per informazioni: 393/9779688.

