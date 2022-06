Roberto Zechini al Florian con "Il Chitarreto dei Jazzemani", special guest Mike Rossi

Prezzo non disponibile

Un nuovo appuntamento, l’ultimo della stagione di Teatro d’Autore e Altri Linguaggi del Florian Metateatro in collaborazione con Musicando, la realtà pescarese di didattica della musica, che propone al Florian Espace un concerto dalla formula innova/va: l’unione di allievi e maestro, in un concerto che unisce due livelli di un medesimo progetto. Roberto Zechini è anima e corpo de "Il Chitarreto dei Jazzemani", che nasce nel 2011 ed è formato da un vero e proprio laboratorio di linguaggio e tecniche dell’improvvisazione, jazz, ma anche di arrangiamento e composizione contemporanea.

Il concerto al Florian Espace sarà uno degli eventi che Zechini, assieme al musicista Mike Rossi, immagina sulla didattica del linguaggio musicale da sempre connessa con gli altri linguaggi dell’arte e della ricerca scientifica, della filosofia e dell’estetica. Zechini ha inciso e pubblicato diversi cd: con il disco “A deep surface” (notamijazz, 2013) ha vinto i Jazzit Awards. È in uscita ‘Roberto Zechini - Il Chitarreto dei Jazzemani’ (notami, 2022), un libro di metodologia e una raccolta di tu> i brani scri> e arrangia/ dal 2011 a oggi.

Mike Rossi, invece, è professore di Jazz e Legni al South African College of Music, University of Cape Town, South Africa. Suona nei jazz clubs nei jazz festivals, e tiene workshops e master classes in Africa, Europa e Stati Uniti.