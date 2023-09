Vecchioni non sta bene, salta il concerto per il Festival Dannunziano

L'ufficio stampa del Festival Dannunziano ha appena comunicato che il concerto di Roberto Vecchioni, previsto per la serata di giovedì 7 settembre allo stadio del mare in occasione della sesta giornata della manifestazione, è stato annullato per un'improvvisa indisposizione dell’artista.

Salta dunque l'atteso live che il cantautore milanese avrebbe dovuto tenere domani alle ore 21,45. Resta tuttavia confermato il resto del programma della giornata del 7 settembre.