Roberto Gatto al Pescara Jazz Festival 2023 in "Lifetime, la musica di Tony Williams"

Dopo tre anni il batterista Roberto Gatto torna al Pescara Jazz Festival. Appuntamento il 10 luglio all'arena del porto turistico con lo spettacolo "Lifetime, la musica di Tony Williams". Insieme a Gatto si esibiranno Alfonso Santimone al pianoforte e alle tastiere, Marcello Allulli al sax, Umberto Fiorentino alla chitarra e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. “Un’altra sfida appassionante, sono molto felice di lavorare a questo progetto su uno dei miei punti di riferimento, un innovatore, ma sopratutto un grande band leader ecompositore - ha dichiarato Roberto Gatto - Tony Williams rappresenta quanto di più completo ci possa essere stato nella scena del jazz a partire dagli anni ’60. Onorato di poterlo omaggiare insieme ad un gruppo di straordinari musicisti ed amici: Alfonso Santimone, Umberto Fiorentino, Marcello Allulli e Pierpaolo Ranieri”.

Le prime esperienze musicali importanti di Roberto Gatto risalgono al 1975 con l'esordio del 'Trio di Roma' insieme a Danilo Rea ed Enzo Pietropaoli, musicisti spesso presenti nella carriera del batterista. Da quel momento ha suonato in tutta Europa e nel resto del mondo con i suoi gruppi ed insieme ad artisti internazionali. Le formazioni a suo nome sono caratterizzate, oltre che da un interessante ricerca timbrica e da un impeccabile tecnica esecutiva, da un grande calore tipico della cultura mediterranea.

Questo fa sicuramente di Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. Come leader ha all'attivo molti album, nei quali hanno suonato alcuni tra i più importanti musicisti jazz del panorama italiano e internazionale. Si è dedicato anche alla composizione di musiche da film: ha realizzato, insieme a Maurizio Giammarco, la colonna sonora di 'Nudo di donna' per la regia di Nino Manfredi e, insieme a Battista Lena, le musiche di 'Mignon è partita', 'Verso Sera' e 'Il grande cocomero' di Francesca Archibugi.

Dopo Roberto Gatto suonerà il sassofonista Raffaele Casarano con "Anì Live".