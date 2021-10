Slitta il concerto di Nino D'Angelo a Pescara: rinviato al 2022

Inizialmente in programma il prossimo 21 novembre, verrà recuperato giovedì 3 marzo del prossimo anno, sempre al Teatro Massimo. Biglietti su TicketOne e Ciaotickets (quelli già acquistati rimangono validi per la nuova data)

Slitta il concerto di Nino D'Angelo a Pescara: è stato rinviato al 2022 a causa delle vigenti disposizioni governative inerenti al contrasto della diffusione del Covid e delle relative limitazioni di pubblico per i concerti dal vivo. Inizialmente in programma il prossimo 21 novembre, verrà recuperato giovedì 3 marzo del prossimo anno, sempre al Teatro Massimo, alle 21. Biglietti su TicketOne e Ciaotickets (quelli già acquistati rimangono validi per la nuova data).

Sul palco, l'artista napoletano porterà il suo progetto Il poeta che non sa parlare, diviso tra un libro, un album e un tour prodotto dalla Di.elle.o e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni che prenderà il via a marzo 2022 e toccherà tutta Italia. Prezzi: primo settore numerato 46 euro - secondo settore numerato 40,25 euro - palco numerato 36,80 euro - galleria numerata 434,50 euro (diritti di prevendita inclusi).

“Sarà una tournée – precisa Nino – dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono. Ai tempi della scuola la maestra mi disse: tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico”.

La scaletta verterà sul repertorio di oggi con canzoni come O pate, Senza giacca e cravatta, Si turnasse a nascere, senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio Nu jeans e ‘na maglietta: “Canterò ogni brano con grande rispetto”, garantisce Nino. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.