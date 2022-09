Righeira live show al Lido delle Sirene

Orario non disponibile

È proprio il caso di dirlo: “L’estate sta finendo”. E questo, d'altronde, sarà il leit-motiv dell’ultima notte d’estate al Lido delle Sirene che vedrà protagonista Johnson Righeira in un live show sorprendente. L’appuntamento è per venerdì 2 settembre e si preannuncia una serata imperdibile. Un tuffo negli anni '80 e '90 con una serie di successi diventati veri e propri tormentoni estivi come “Vamos a la playa” e “No tengo dinero”.

Una cena spettacolo che ha tutto il sapore dei ricordi più belli, per la serata conclusiva di una serie di appuntamenti live che rientrano nell’esclusivo format firmato Café Les Paillotes, che negli anni ha visto alternarsi artisti di caratura nazionale e internazionale. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 393/9675410.

Lo chef per la serata proporrà un menù a base di pesce: insalata di mare; calamarata con mazzancolle e purea di melanzane affumicate; filetto di ombrina in crosta di zucchine e patate al forno; dessert Cubotto al cioccolato. La cena spettacolo è comprensiva di una bottiglia di vino ogni tre persone. Durante la serata si alterneranno i suoni dei djs Pelé e Marco La Sorda, vocal Lucas.