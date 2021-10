Richard Galliano torna a Pescara con un omaggio ad Astor Piazzolla

Mercoledì 3 novembre uno dei più importanti interpreti della musica di oggi tornerà a Pescara per un omaggio al genio di Astor Piazzolla. La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue, infatti, con il concerto di Richard Galliano, impegnato in un programma che unisce brani originali e musiche di Piazzolla.

"Passion Galliano" è il titolo del concerto in solo - in esclusiva nazionale a Pescara - in cui il Maestro francese suonerà la fisarmonica e il bandoneon. Appuntamento, assolutamente da non perdere, al teatro Massimo.

