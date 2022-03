Rettore in concerto a Pescara con i suoi più grandi successi

Dopo la partecipazione al 72esimo Sanremo con il brano “Chimica”, in coppia con Ditonellapiaga, torna finalmente dal vivo Rettore per presentare sia la nuova hit sia tutti i suoi più grandi successi. Donatella Rettore è un’icona dello spettacolo che ha rivoluzionato costume e società, una delle artiste più amate e popolari della scena discografica del Belpaese. Adesso si prepara a regalare emozioni e musica con la sua nuova tournée esplosiva. Domenica 3 aprile alle ore 21 è in programma un grande concerto al teatro Massimo di Pescara, assolutamente da non perdere. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su Ciaotickets.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono: 0871/454229. Intanto “Chimica” è singolo d’oro. Un ottimo risultato per quella che possiamo definire come una bella "bombetta" pop-dance, trascinante il giusto, dove Rettore fa la Rettore mentre l'altra, dal canto suo, le tiene adeguatamente testa. E non è certamente poco. Quest'anno Rettore è tornata al Festival dopo quasi trent'anni, visto che la sua ultima presenza nella città dei fiori risaliva al 1994 con "Di notte specialmente". E le soprese non finiscono qui.

Per celebrare il suo grande ritorno sul palco dell'Ariston, infatti, è in arrivo anche un best of (che verrà pubblicato dall’etichetta Bmg Italy) dal titolo "Insistentemente Rettore!". Si tratta di un doppio album che include le più grandi hit della cantautrice più provocatoria della scena musicale italiana: "Lamette", "Delirio", "Kobra", "Diva", "Amore stella", "Kamikaze Rock’n’Roll Suicide", "Di notte specialmente", "Splendido splendente", "Benvenuto", "Donatella", oltre a "Chimica" con Ditonellapiaga e tante altre canzoni, tutte incluse in un doppio cd (disponibile dal prossimo 18 marzo) e in un doppio vinile (che uscirà invece il 6 maggio).