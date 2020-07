Redblack in concerto al ristorante "Le ginestre" di Civitaquana

Redblack, band tutta al femminile, in concerto al ristorante "Le ginestre" di Civitaquana venerdì 31 luglio: per la precisione, si tratta di un terzetto formato da Francesca D'Epifanio, Sonia Coletta e Ilaria Dell'Aquila.

Tutto è nato da un'idea di Ilaria (cantante) che, dopo il fortunato incontro con Francesca (batteria) e Sonia (chitarra), ha formato un progetto musicale che riprende in chiave unplugged alcune delle canzoni più conosciute del panorama musicale attuale e non.

In scaletta ci saranno brani rock e pop della tradizione italiana e internazionale, con le migliori hit dagli anni '60 a oggi. Civitaquana, dunque, si tingerà di rosa per questo gruppo che rispolvera, in acustico, molto del repertorio che ci ha accompagnati in ogni momento della nostra vita.