Red Canzian in concerto per la festa di Lettomanoppello

Red Canzian sarà in concerto per la festa di Lettomanoppello il prossimo 4 ottobre. Appuntamento gratuito in piazza, con inizio alle ore 21. Polistrumentista, cantante, compositore e produttore, questo apprezzato artista ha fatto parte dei Pooh come bassista. Nella band che lo accompagnerà a Lettomanoppello figura, tra gli altri, Phil Mer alla batteria. Lo spettacolo sarà una nuova tappa di "Stasera non sono solo in tour", che quest'estate ha già portato Red in Abruzzo in altre due occasioni: ad agosto a Francavilla al Mare e a settembre a Celano.

Oltre all'impegno musicale, Canzian si spende da anni anche come attivista vegano. Di recente ha pubblicato un libro, “Sano Vegano Italiano”, che come già si evince dal titolo è centrato sull’etica vegana e si compone di due parti: una prima parte scritta da Red, che ha cercato di dipingere una rappresentazione del mondo vegano in modo tale da portare il lettore alla conoscenza di quest’altro modo di nutrirsi, senza mai cercare di obbligare nessuno a cambiare stile di vita. La seconda parte del libro è stata invece affidata alla figlia Chiara, che ha scritto 50 ricette, 10 per ogni stagione più 10 dedicate ai dolci.