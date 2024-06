Rds Summer festival 2024 a Pescara: tutti i cantanti in concerto gratuito

Mr Rain era stato annunciato, nelle scorse settimane, come il primo e grande big di Rds Summer festival 2024, che farà tappa a Pescara il 28 e 29 giugno allo Stadio del Mare.

Ora finalmente conosciamo tutti gli artisti che si esibiranno gratuitamente in questa seconda tappa del tour di Rds.

Oltre a Mr Rain, ci saranno Alex Wyse, Benji e Fede (di nuovo insieme), Cioffi, Gazzelle, forte del suo successo a Sanremo 2024, Leon Faun e Ludwing.

E ancora grande attesa per Matto Paolillo, star di Mare Fuori, serie tv Rai in cui interpreta Edoardo Conte, Mazzariello, Mediterraneo e gli amatissimi The Kolors, sempre sulla cresta dell’onda con i loro tormentoni estivi, tra cui l’ultimo “Karma”.

Ricordiamo che le due serate saranno presentate da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.