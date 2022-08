Rammstag, Rammstein tribute, all’Hai Bin Rock Festival

Quinto appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival di Pescara 2022: giovedì 11 agosto si esibiranno in concerto i Rammstag, Rammstein tribute. L’ingresso è gratuito. “Ein Weg, Ein Ziel, Ein Motiv”... Una via, un obiettivo, un motivo. Ed è proprio dalla miscela esplosiva di questi tre elementi che i Rammstag prendono vita e danno fuoco alle polveri riproponendo con fedeltà lo show del famoso e provocatorio sestetto “industrial metal” tedesco, i Rammstein. Il progetto prende forma a Pescara nell'estate del 2015 dall'incontro di 6 veterani ?della scena rock abruzzese, tutti assai noti per la militanza in band molto apprezzate nel genere rock e metal, uniti dalla comune passione per la musica dei maestri teutonici.

Oggi la line up include Ben Spinazzola (voce), Claudio Consorte (chitarra), Davide “Vocino” (chitarra), Claudio “Glauco” Cannata (tastiere), Emanuele Sulli (batteria) e Filippo Samuele (basso). I Rammstage, nei live act sinora tenuti lungo tutta la penisola, da Catania a Trento, tutti con grande partecipazione di pubblico, hanno dato vita ad un vero e proprio “viaggio tra le fiamme” attraverso la fedele esecuzione degli inni più noti e roventi del collettivo teutonico.

Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta questo nuovo appuntamento dell’ Hai Bin Rock Festival 2022: “Spettacolari e fedeli agli autentici Rammstein, i Rammstag rappresentano il meglio che si possa trovare in Italia per ascoltare quasi due ore di musica rock elettronica ad alto volume con giochi di luci travolgenti. Non perdete l’occasione di vederli!”. Info: 328/9328836.