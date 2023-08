VIDEO | Raf omaggia Toto Cutugno con "L'italiano" e dedica a Pescara "Gente di mare"

Nel giorno in cui Toto Cutugno, all'età di 80 anni, ci ha lasciato non poteva mancare il personale tributo di Raf, che proprio durante la serata di martedì 22 agosto si è esibito allo stadio del mare in occasione del We Love Fest. L'artista di origini pugliesi ha proposto, a un certo punto del suo concerto, la hit immortale di Cutugno "L'italiano", che nel 1983 lo ha fatto conoscere in tutto il mondo e ancora oggi è uno dei simboli musicali del nostro paese. È stato decisamente un bell'omaggio, intenso e significativo.

Il live si è però aperto con "Un'emozione inaspettata", seguita da tanti successi dell'artista come "Infinito", "Il battito animale", "Due" e, immancabile "Gente di mare". Quest'ultimo brano, infatti, è stato dedicato a Pescara, come d'altronde Raf aveva già fatto pochi mesi fa, quando a fine maggio si era esibito al teatro Massimo. Per l'occasione sul palco sono saliti il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese, mentre a Raffaele Riefoli (questo il suo vero nome) veniva consegnata una maglietta del Pescara Calcio.

Proprio Cremonese, ideatore della manifestazione, esprime oggi soddisfazione per la "marea di persone" presente all'evento, sottolineando la grande disponibilità e simpatia che il cantante ha dimostrato e definendo la nostra città come "regina e re degli eventi nazionali". Raggiante anche il sindaco Masci, che parla di "un altro grande successo" con "decine di migliaia di persone" che "hanno cantato e ballato i grandi successi del cantante. I pescaresi e i turisti, che quest'anno hanno riempito Pescara come non mai, si stanno godendo una lunga estate piena di eventi di ogni genere, culturali, musicali, sportivi. Questa è la città che ci piace, sempre viva, effervescente, una città a colori".

(video di Fabio Urbini)