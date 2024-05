Raf in concerto gratuito a Silvi

Orario non disponibile

Quando Dal 19/07/2024 al 19/07/2024 Orario non disponibile

L’estate di Silvi si arricchisce di eventi e nomi della musica e dello spettacolo italiano. In piazza, il prossimo 19 luglio, ci sarà Raf, che si esibirà in un concerto gratuito in piazza dei Pini.

Il Raf Self Control 40th tour arriva, dunque, nella cittadina abruzzese e qui il cantautore si esibirà con i suoi ultimi brani e i grandi successi, come “Sei La Più Bella Del Mondo” a “Il Battito Animale“, passando per “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo” e “Infinito”.