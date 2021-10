A Montesilvano il raduno del fan club dei Cugini di Campagna

Prezzo non disponibile

Al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, sabato 20 novembre, si terrà il raduno del fan club dei Cugini di Campagna. Cena spettacolo. Per informazioni: 085/4452695 - 347/7572126. Il gruppo è stato fondato nel 1970, scritturato dalla Pull di Bruno Zambrini e Gianni Meccia, e la sua prima canzone è stata 'Il ballo di Peppe', lanciata dalla trasmissione 'Alto gradimento', condotta da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Nel 1973 i Cugini di Campagna ottengono il successo con la prima canzone di loro composizione, 'Anima mia'.

Nel 1980 il 33 giri 'Metallo' supera nelle vendite gli album più famosi del gruppo. Nel 1997 tornano alla ribalta discografica grazie alla trasmissione televisiva 'Anima mia', condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni. Quest'ultimo realizza una piacevolissima cover di questa celebre canzone. Il grande (ritrovato) successo dei Cugini di Campagna è riscontrato anche dal rientro in hit parade di due loro album. Recentemente si è riunito ai suoi ex compagni il cantante Nick Luciani. E tutti di nuovo a intonare: "Andava a piedi nudi per la strada"...

