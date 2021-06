Queen on Fire allo Stadio del Mare per il Pescara City Summer 2021

Queen on Fire in scena domenica 13 giugno per il Pescara City Summer 2021: allo Stadio del Mare si confronteranno con i più grandi capolavori di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor allestendo uno spettacolo molto speciale, interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen. Le note e le frasi dei brani più famosi di Freddie & co. risuoneranno, dunque, più forti che mai. Si ricorderà cosa è stato Mercury nell'immaginario di tutti e quanta influenza hanno avuto i Queen sulla generazione odierna.

Classici senza tempo come 'We are the champions', 'Barcelona', 'Bohemian rhapsody', 'We will rock you', 'The show must go on', 'Radio ga ga', 'A kind of magic', 'Under pressure', 'Another one bites the dust' e tanti altri rivivranno nel loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo un'orchestra sinfonica e una rock band possono generare.

A due anni dal ritrovato successo di Bohemian Rapsody, brano classificatosi nel 2019 al primo posto tra le canzoni acquistate in vinile in Italia, con il video che raggiungeva un miliardo di visualizzazioni, lo show perpetua e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen. Registri lirici estesissimi della voce soprano si mescolano al graffiante rock e agli arpeggi acrobatici della chitarra mentre si compongono le voci di cantanti in un tributo straordinario, senza una sbavatura.

