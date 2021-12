A Pescara la passione rigorosa e la tecnica sublime del Quartetto di Venezia

Venerdì 10 dicembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il concerto del Quartetto di Venezia. La formazione - composta da Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello - eseguirà pagine di Brahms, Haydn e Ciaikowsky. Il concerto si terrà al reatro Massimo. Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi dell'ensemble veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell'interpretazione quartettistica: quella del Quartetto Italiano sotto la guida del Maestro Piero Farulli e la Scuola Mitteleuropea del Quartetto Vegh, tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo.

Il repertorio del Quartetto di Venezia è estremamente ricco e include opere raramente eseguite come i quartetti di Malipiero ("Premio della Critica Italiana" quale migliore incisione cameristica). La vasta produzione discografica include 19 cd per la Decca, Naxos, Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Navona, Koch. Ultime produzioni sono l'uscita dell'integrale dei sei quartetti di Luigi Cherubini, registrati per la Decca in tre cd e per la Naxos con musiche di Casella e Turchi. Il Quartetto di Venezia ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il cd Navona "Ritornello" con musiche di Curt Cacioppo. Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai.