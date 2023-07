Scafa pronta ad accendersi con Pupo

Scafa è pronta ad accendersi con il live di Pupo. Il cantautore toscano, infatti, si esibirà nella serata di sabato 29 luglio come evento di punta del calendario di "Scafestate". L'ingresso al concerto sarà gratuito. Appuntamento alle ore 21,30 nel piazzale Villa Bianca.

Pupo, come da programma, presenterà in scaletta tutti i suoi più grandi successi. Per il pubblico sarà dunque l'occasione di riascoltare brani immortali e che tutti conoscono come "Su di noi", "Gelato al cioccolato" e "Firenze Santa Maria Novella". Una performance, insomma, assolutamente da non perdere.

"Scafestate" sta proponendo, tra luglio e settembre, tante manifestazioni culturali e non. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Si tratta della seconda edizione della rassegna con l'amministrazione guidata dal sindaco Giordano Di Fiore.