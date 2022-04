Gli Psicologi in concerto al porto turistico per lo Zoo Music Fest

Gli Psicologi saranno in concerto lunedì 8 agosto per lo Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani ideato e organizzato da VentiDieci, Alhena Entertainment ed Elite Agency Group. L’edizione 2022 conferma la filosofia di questa rassegna di unire musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone. Appuntamento a partire dalle ore 21, nell’Area del porto turistico "Marina di Pescara". Sarà un evento assolutamente da non perdere.

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. La somma delle prime canzoni è sfociata nel doppio cd "2001 + 1002", uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi.

Dopo un tour invernale nei principali locali della penisola pubblicano "Millenium Bug", disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e rimane stabile nella top 100 della classifica Fimi/Gfk. Prodotto da Drast e Winniedeputa, all’interno spaziano le collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera, Madame e Ariete nella traccia "Tatuaggi" (disco di platino) contenuta nel repackaging "Millennium Bug X".