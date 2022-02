"Promuovi la tua musica" torna a Pescara con la cantautrice Fanya Di Croce

Torna a Pescara "Promuovi la tua musica", il contest musicale ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce che prosegue nel suo tour con lo stesso obiettivo: investire nei giovani talenti da portare nei teatri d’Italia. La data prevista è per il prossimo 19 marzo al teatro Massimo. Un tour a favore della musica emergente che in 4 anni ha segnato più di duemila partecipanti e che ha già fatto tappa nella nostra città a ottobre 2017. Partner del tour è l’etichetta discografica Smilax Publishing, che a fine edizione distribuirà la compilation con tutte le canzoni vincitrici delle varie tappe. Oltre 40 artisti in gara provenienti da tutta Italia si esibiranno dal vivo nel capoluogo adriatico, presentando i loro progetti artistici. A condurre lo spettacolo sarà l’attore Fabio Massenzi.

Queste le dichiarazioni di Fanya Di Croce: “Sono felice di tornare a Pescara, l’Abruzzo è la mia terra di origine, adoro tutte le sue tradizioni. Ci stiamo organizzando per ripartire con più forza ed entusiasmo, sarà una giornata interamente dedicata alla musica che inizierà alle ore 15 e andrà avanti fino alle ore 23. La musica emergente, ma non solo, ha bisogno di spazio, di essere ascoltata con attenzione: il teatro offre tutto questo, è un luogo magico”.

Si potrà accedere al teatro Massimo a partire dalle ore 14. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Partneship evento: Service SL Live e Accademia Musicomania di Avezzano di Tiziana Buttari. La manifestazione si terrà, ovviamente, nel rigido rispetto delle normative anti Covid.