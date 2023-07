‘L’Oltre Tango… dimenticando la parola impossibile’, progetto e spettacolo musicale all'Aurum

Il Tango dell’inclusione, in cui maestri professionisti balleranno con ragazzi diversamente abili cancellando differenze e dimostrando come il ballo in generale e, più nello specifico, il tango, possa favorire l’abbraccio, il movimento, recuperando quella fisicità che abbiamo perso con il Covid. È quello che si svolgerà lunedì 31 luglio all’Aurum, per un evento promosso dal Rotary Club Pescara Ovest ‘d’Annunzio’ con l’associazione ‘L’Oltre Tango’.

Gli incassi della serata verranno destinati a tre associazioni Onlus operanti sul territorio sul tema della disabilità e della prevenzione, ovvero l’Aism, l’Anfass e la Lilt – Lega Italiana lotta contro i Tumori. “L’iniziativa propone il connubio tra cultura e disabilità – ha sottolineato l’assessore alla cultura Maria Rita Carota – dunque il tema dell’inclusione mettendo l’accento sulla sensibilità della popolazione. Tutto ruota attorno al protagonista principale, ovvero l’arte del Tango quale strumento di terapia e, al tempo stesso, momento artistico di altissimo valore e, in tal senso, il ringraziamento va a un Club Service come il Rotary Pescara Ovest che è riuscito a mettere insieme più realtà del territorio con una finalità sociale encomiabile”.

La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Daniela Fidanza, del gruppo Lo Que Vendrà: “L’evento del 31 luglio è in realtà l’anteprima di un progetto di inclusione ben più articolato, ‘L’Oltre Tango…dimenticando la parola impossibile’, che a partire da ottobre prossimo porteremo avanti con le associazioni del territorio, un progetto di integrazione che si muoverà attraverso il Tango facendo rete”.

Il programma dell’evento il 31 luglio prenderà il via alle ore 21 nel piazzale Michelucci con il Quarteto Lo Que Vendrà, ossia Daniela Fidanza al pianoforte, Pasquale Lancuba al Bandoneon, Mario Pace al Violino, Claudio Mangialardi al Contrabbasso e Martin Pinol alla voce; special guest Roberto Nicchiotti maestro di Tango argentino e ideatore della tangoterapia e i suoi ballerini paralimpici Federico Morgagni, Elisa Pascali e Ilaria Sani. Tra i ballerini e maestri di tango argentino che saranno presenti segnaliamo Monica Chiavarini e Gianluca Viola, Michela Toro e Matteo Faricciotti, Daniela Scalabrini e Fabian Brana, Zuleika Fusco e Anibal Castro. Alle ore 22.30 lo spettacolo proseguirà nella Sala d’Annunzio con la Milonga de San Martin con Tj Pablo Gasparrini e Maca Ralinqueo.