Prendila così (tribute Lucio Battisti) in concerto a Montesilvano

I Prendila così (tribute band di Lucio Battisti) saranno in concerto a 'La Piadina Romagnola' di Montesilvano giovedì 29 luglio, e per prenotare un tavolo bisogna chiamare il numero di telefono 328/0286666. Il nome dei "Prendila così", nati da circa un decennio, rimanda a una canzone di Lucio Battisti scritta da lui insieme a Mogol e tratta dall'album "Una donna per amico" del lontano 1978. Il repertorio del gruppo è ricco e variegato con incursioni in tutte le raccolte, relative però solo al mitico e indimenticabile binomio artistico: Mogol/Battisti.

Nel corso dello spettacolo le canzoni eseguite vengono introdotte da un breve cenno sulla loro genesi e con qualche richiamo ai principali fatti di cronaca di quel periodo attraverso un maxi-schermo, sempre alimentato da immagini originalissime. I brani, pur mantenendo una certa fedeltà con gli originali, sono stati talvolta rielaborati con qualche leggera contaminazione rock e blues; da non trascurare, poi, che la voce solista di Paolo De Carolis (foto) ricorda tantissimo quella, davvero inimitabile, del genio di Poggio Bustone.