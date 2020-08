Venerdì 14 agosto Prendila Così (Mogol Battisti tribute) in concerto per 'Singin’ in the Streets' in piazza Salotto. Alla voce Paolo De Carolis.

Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione del sindaco Carlo Masci, chiamato a raccontare, attraverso immagini inedite, la Pescara anni '70.

Il primo cittadino sarà intervistato dal giornalista Luciano Troiano. Ingresso gratuito con posti a sedere prenotabili fino ad esaurimento.