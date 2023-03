Povia in concerto a Spoltore per le giornate blu di sensibilizzazione autistica

Sabato 1° aprile, a partire dalle ore 20.30, il teatro della Soms - Società operaia di mutuo soccorso, a Spoltore, ospiterà "Mi coloro di blu", concerto acustico di Giuseppe Povia alla chitarra, accompagnato da un violinista, in occasione delle giornate blu di sensibilizzazione autistica. Ingresso: 5 euro. Povia, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2006 con "Vorrei avere il becco", è arrivato secondo nell'edizione di tre anni dopo con il discusso "Luca era gay", brano che ha ricevuto accuse di omofobia da parte delle associazioni per i diritti omosessuali.



Tornando a, risale al 2010 l'ultima apparizione di Povia sul palco dell'Ariston con "La verità (Eluana)". Ricordiamo inoltre che l'artista è diventato famoso nel 2005 per la celebre hit "I bambini fanno oh", che fu presentata ancora al Festival ma fuori concorso. In più occasioni Povia ha raccontato di come nel 1992 la sua vita sia cambiata quando è morto per un incidente stradale il suo migliore amico, e dei problemi alimentari che ha avuto per anni la sorella. Due canzoni il cantante le ha scritte proprio per queste persone, e anche per questo motivo sostiene da sempre che la vitada va vissuta senza eccessi.