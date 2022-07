Al porto turistico va in scena "The biggest combat rock band" con oltre 100 musicisti

La più grande rock band della costa adriatica sbarca a Pescara per l'evento di Estatica 2022 "The biggest combat rock band" con oltre 100 musicisti che si incontreranno dal vivo nell’arena del porto turistico domenica 17 luglio a partire dalle 21,30 con ingresso gratuito. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli strumentisti e vocalist, sino ad esaurimento posti. Per info: 085/975031 e/o info@combatrock.it.

Prevista anche la realizzazione del videoclip ufficiale. Tutta la serata è a cura della Spray Records che ha radunato batteristi, bassisti, chitarristi e vocalist pronti a generare un impressionante muro di suono. Anche il palco è quello delle grandi occasioni, con effetti luci e scenografie da vere star. Protagoniste le più grandi canzoni della storia del rock mondiale. The Biggest Combat Rock Band è una iniziativa nata dal riuscitissimo format Combat Rock, che prevede ogni volta l’esibizione di due band contrapposte sullo stesso palco, pronte a sfidarsi suonando cover note e rappresentando ognuna la propria band di riferimento.