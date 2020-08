Piero Mazzocchetti in "That’s Amore" per la rassegna musicale Singin’ in the Streets

Il concerto di Piero Mazzocchetti per la rassegna musicale 'Singin’ in the Streets' è in programma venerdì 7 agosto con "That’s amore", un live arricchito dalla performance di due ballerine, con piano, fisarmonica, mandolino (che sarà suonato dal maestro Francesco Mammola), basso e batteria.

Il concerto, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21,30. Appuntamento in piazza Salotto.