Pfm (Premiata Forneria Marconi) in concerto al teatro Massimo

La Pfm - Premiata Forneria Marconi sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara (sala 1) il 26 gennaio 2024 con lo spettacolo "Pfm Canta De Andre' - Anniversary", un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese Fabrizio De Andrè e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Special guest dell'evento sarà il tastierista Flavio Premoli, con Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e Luca Zabbini.

La Pfm, Premiata Forneria Marconi, è nata nel 1970. È il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l’unico ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti. Nel 2017 la band è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

La Premiata Forneria Marconi è un gruppo molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Un motivo in più per non perdere il concerto previsto nella nostra città.